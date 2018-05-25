Гендиректор «Тосно» рассказал о ситуации с лицензированием клуба

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Генеральный директор футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко рассказал о лицензировании клуба.

«Вопрос о финансировании открыт. Существует определённое количество задолженностей, не только перед футболистами, но и контрагентами, и налогом. Сказать конкретно, когда всё решим, не могу. 30 мая заканчивается процедура лицензирования, после неё будет всё понятно», — приводит слова Матюшенко «Чемпионат».

Он отметил, что клуб ещё не подавал заявку на апелляцию.

«Будем пытаться что-либо сделать, пока нет понимания, успеем или нет. За счёт чего мы можем погасить долги? За счёт спонсоров или старых спонсоров», — добавил Матюшенко.

Он подчеркнул, что переговоры идут и, возможно, консенсус будет достигнут.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно».

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