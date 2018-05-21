СМИ: ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно»

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Московский ЦСКА может стать участником матча за Суперкубок России вместо «Тосно».

Как сообщает Sport24, «Тосно» после официального перевода в ФНЛ получит право на отказ от участия в матче за Суперкубок, в таком случае ЦСКА, как вице-чемпион, займёт место клуба из Ленинградской области.

Отмечается, что «Тосно» также может не получить права на выступление в матче в случае неполучения лицензии или расформирования.

В матче за Суперкубок России «Тосно» должен сыграть с «Локомотивом».

Ранее РФПЛ утвердила проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде.

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