СМИ: ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно»

Московский ЦСКА может стать участником матча за Суперкубок России вместо «Тосно».

Как сообщает Sport24, «Тосно» после официального перевода в ФНЛ получит право на отказ от участия в матче за Суперкубок, в таком случае ЦСКА, как вице-чемпион, займёт место клуба из Ленинградской области.

Отмечается, что «Тосно» также может не получить права на выступление в матче в случае неполучения лицензии или расформирования.

В матче за Суперкубок России «Тосно» должен сыграть с «Локомотивом».

Ранее РФПЛ утвердила проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде.