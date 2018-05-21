СМИ: ЦСКА может сыграть в Суперкубке России вместо «Тосно»
Как сообщает Sport24, «Тосно» после официального перевода в ФНЛ получит право на отказ от участия в матче за Суперкубок, в таком случае ЦСКА, как вице-чемпион, займёт место клуба из Ленинградской области.
Отмечается, что «Тосно» также может не получить права на выступление в матче в случае неполучения лицензии или расформирования.
В матче за Суперкубок России «Тосно» должен сыграть с «Локомотивом».
Ранее РФПЛ утвердила проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде.