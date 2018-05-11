РФПЛ утвердила проведение Суперкубка России в Нижнем Новгороде

Правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) утвердило проведение матча за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Буквально только что завершилось заседание правления РФПЛ, на котором было принято решение провести Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Это большая честь для нас — провести матч такого уровня. Приятно, что РФПЛ остановила свой выбор именно на Нижнем Новгороде», — заявил Никитин.

Суперкубок России сезона-2017/18 пройдёт 27 июля.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» первым из клубов РФПЛ получил лицензию на участие во внутренних турнирах в сезоне-2018/19.