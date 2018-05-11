«Арсенал» первым из клубов РФПЛ получил лицензию на участие во внутренних турнирах в сезоне-2018/19
Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».
«Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников ПФК «Арсенал» с требуемыми документами. Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый», — говорится в заявлении тульского клуба.
Ранее в «Арсенале» заявили, что снимут и подарят ворота фанатам «Локомотива», если те выбегут на поле.