«Арсенал» первым из клубов РФПЛ получил лицензию на участие во внутренних турнирах в сезоне-2018/19

Тульский «Арсенал» стал первым клубом, который успешно прошёл процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе (РФС) для участия во внутренних турнирах в следующем сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

«Комиссия отметила профессиональную работу сотрудников ПФК «Арсенал» с требуемыми документами. Лицензирование включает в себя пять критериев: спортивный, инфраструктурный, кадрово-административный, правовой и финансовый», — говорится в заявлении тульского клуба.

Ранее в «Арсенале» заявили, что снимут и подарят ворота фанатам «Локомотива», если те выбегут на поле.