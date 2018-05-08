В «Арсенале» заявили, что снимут и подарят ворота фанатам «Локомотива», если те выбегут на поле

Заместитель генерального директора по безопасности тульского «Арсенала» Виталий Родионов рассказал о подготовке клуба к матчу с «Локомотивом», который станет для московской команды первым после завоевания титула чемпиона России по футболу.

«У нас и в прошлом году на чемпионский матч со «Спартаком» были усиленные меры, просто на тот момент мы не справились. Предыдущий опыт мы учли и задействуем на игре с «Локомотивом» больше средств и сил. Также проводим разъяснительные беседы с представителями болельщиков «Локомотива». Может, они и не планируют выбегать на поле, ведь это уже не чемпионский матч. Плюс у нас дружеские отношения с «Локомотивом», и всё должно пройти спокойно», — приводит слова Родионова «Чемпионат».

Он отметил, что прошлогодний инцидент, когда фанаты «Спартака» своими действиями повредили систему подогрева поля, не должен повториться.

«Тогда всё произошло из-за ворот. Система была залита в основание ворот, а их вырвали с корнем, вот и затронули подогрев. Мы устранили все недостатки, и больше такое не повторится. А если болельщики «Локомотива» вдруг выбегут на поле, то мы просто снимем ворота и подарим им на память», — добавил функционер.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Локомотив» сыграет заключительный матч РФПЛ с «Арсеналом» основным составом.