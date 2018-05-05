Сёмин заявил, что «Локомотив» сыграет заключительный матч РФПЛ с «Арсеналом» основным составом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что матч заключительного, 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Арсеналом» «железнодорожники», уже завоевавшие чемпионский титул, проведут основным составом.

«Мы поедем все. Я отношусь к болельщикам с большим уважением, и игроки должны выполнять свою работу. Получит ли шанс резерв? Вполне возможно. Нас было не 11, а 22. Одни играли меньше, другие больше. У нас не было недовольства внутри команды. Благодарю тех, кто играл меньше, они ждали своего часа. Это общая победа», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Сёмина, футболисты «Локомотива» не станут беречь себя в не имеющем принципиального значения с турнирной точки зрения матче, чтобы сыграть за свои национальные сборные на летнем чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.