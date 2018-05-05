Сёмин заявил, что «Локомотив» сыграет заключительный матч РФПЛ с «Арсеналом» основным составом
«Мы поедем все. Я отношусь к болельщикам с большим уважением, и игроки должны выполнять свою работу. Получит ли шанс резерв? Вполне возможно. Нас было не 11, а 22. Одни играли меньше, другие больше. У нас не было недовольства внутри команды. Благодарю тех, кто играл меньше, они ждали своего часа. Это общая победа», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По словам Сёмина, футболисты «Локомотива» не станут беречь себя в не имеющем принципиального значения с турнирной точки зрения матче, чтобы сыграть за свои национальные сборные на летнем чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.