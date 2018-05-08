Гаттузо о финале Кубка Италии с «Ювентусом»: этот матч для нас по накалу сравним с чемпионатом мира
«Этот матч для нас по накалу сравним с чемпионатом мира. И болельщикам, и команде хочется вновь поднять заветный трофей над головой. «Милану» предстоит сыграть с командой, которая доминирует в Италии на протяжении последних семи лет, но мы готовы к этой встрече», — приводит слова Гаттузо Football Italia.
Он отметил, что для победы «Милану» будет необходимо ограничить «Ювентус» в пространстве, а также сыграть с мужеством «в свой футбол».
«В составе соперника множество титулованных игроков, но ни одна команда не может быть идеальной. Матч обещает быть интересным», — добавил итальянец.
Финал Кубка Италии «Милан» — «Ювентус» состоится 9 мая в Риме, на «Стадио Олимпико».
Ранее сообщалось, что Роберто Манчини согласился на понижение зарплаты ради работы в сборной Италии по футболу.