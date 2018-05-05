Карпин рассказал, какие впечатления остались после своего первого матча на стадионе «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, какие у него остались впечатления после первого своего матча на стадионе московского футбольного клуба «Спартак» в рамках 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Негативные. К самоотдаче претензий быть не может быть. Футболисты сделали то, что могли на сегодняшний день. «Спартак» позволял мячом владеть, но для усиления не было маневров», — цитирует Карпина РИА Новости.

Он работал в «Спартаке» с 2009 по 2014 год.

Ранее московский «Спартак» переиграл «Ростов» в матче 29-го тура РФПЛ.