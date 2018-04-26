Баскетболисты «Зенита» Курич и Карасёв установили бомбардирский рекорд Лиги ВТБ в матче с «Енисеем»

Форварды санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв и Кайл Курич установили бомбардирский рекорд Единой лиги ВТБ в матче регулярного чемпионата с красноярским «Енисеем».

Как сообщает официальный сайт турнира, Курич и Карасёв стали первыми в истории Единой лиги ВТБ одноклубниками, которым удалось набрать не менее 30 очков в одной встрече. Американец настрелял в кольцо «Енисея» 34 балла, а россиянин — 32.

На данный момент и Курич, и Карасёв входят в десятку лучших бомбардиров регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Кайл набирает в среднем 16,3 очка за игру, а Сергей — 15,2.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ.