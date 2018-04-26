«Зенит» одержал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл красноярский «Енисей» со счётом 104:84.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард Кайл Курич, набравший 34 очка. У проигравших 20 баллами отметился бигмэн Сулейман Браймо. Этот успех позволил баскетболистам «Зенита» закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата Лиги ВТБ. «Енисей» идёт на последнем, 13-м месте. Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Химкам» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги.