Милнер первым в истории Лиги чемпионов совершил девять результативных передач в одном сезоне
Об этом сообщает официальная страница ЛЧ в социальной сети Twitter.
Record! James Milner becomes the 1st player in #UCL history to record 9 assists in a single campaign. 👏👏👏— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 апреля 2018 г.
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Данное достижение покорилось Милнеру в первом полуфинальном поединке турнира с «Ромой», в котором он ассистировал форварду Роберто Фирмино.
Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.