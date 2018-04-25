Милнер первым в истории Лиги чемпионов совершил девять результативных передач в одном сезоне

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Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джеймс Милнер установил рекорд Лиги чемпионов, став первым игроком в истории турнира, совершившим девять результативных передач за один сезон.

Об этом сообщает официальная страница ЛЧ в социальной сети Twitter.

Данное достижение покорилось Милнеру в первом полуфинальном поединке турнира с «Ромой», в котором он ассистировал форварду Роберто Фирмино.

Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.

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