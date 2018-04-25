Милнер первым в истории Лиги чемпионов совершил девять результативных передач в одном сезоне

Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джеймс Милнер установил рекорд Лиги чемпионов, став первым игроком в истории турнира, совершившим девять результативных передач за один сезон.

Об этом сообщает официальная страница ЛЧ в социальной сети Twitter. Record! James Milner becomes the 1st player in #UCL history to record 9 assists in a single campaign. 👏👏👏



Details 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 апреля 2018 г. Данное достижение покорилось Милнеру в первом полуфинальном поединке турнира с «Ромой», в котором он ассистировал форварду Роберто Фирмино. Ранее сообщалось, что дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Рому» в полуфинале ЛЧ.