Главный тренер юниорской сборной России по хоккею: США в одном составе играют весь год
Главный тренер сборной России по хоккею Александр Зыбин поделился ожиданиями от матча с командой США в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров в Челябинске.
«Мы знаем сборную США, которая в одном составе играет весь год. Против неё мы играли, это солидная быстрая команда. На наших площадках много пропускают. Есть у нас наработки, будем с завтрашнего дня готовиться», — приводит слова Зыбина «Спорт-Экспресс».
Ранее стали известны четвертьфинальные пары юниорского ЧМ по хоккею в России.
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