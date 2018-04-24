Главный тренер юниорской сборной России по хоккею: США в одном составе играют весь год

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Главный тренер сборной России по хоккею Александр Зыбин поделился ожиданиями от матча с командой США в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров в Челябинске.

«Мы знаем сборную США, которая в одном составе играет весь год. Против неё мы играли, это солидная быстрая команда. На наших площадках много пропускают. Есть у нас наработки, будем с завтрашнего дня готовиться», — приводит слова Зыбина «Спорт-Экспресс».

Ранее стали известны четвертьфинальные пары юниорского ЧМ по хоккею в России.

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