Сформированы четвертьфинальные пары юниорского ЧМ по хоккею в России

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По результатам матчей группового раунда юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, определились четвертьфинальные пары турнира.

На первой стадии плей-офф друг с другом сыграют сборные России и США, Канады и Чехии, Швеции и Словакии, а также Белоруссии и Финляндии.

Все четвертьфинальные поединки ЮЧМ состоятся в ближайший четверг, 26 апреля.

Ранее сообщалось, что российские юниоры обыграли Словакию и пробились в четвертьфинал ЧМ.

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