Сборная России обыграла Словакию по буллитам и пробилась в плей-офф юниорского ЧМ
Встреча завершилась со счётом 6:5.
В основное время за сборную России дубль оформил Кирилл Марченко, ещё по одному голу в активе Даниила Мисюля, Александра Романов и Руслана Исхакова.
Словенцы ответили шайбами Максима Чайковича, Марцела Длугоша, Мартина Бучко, Даниэля Ткача и Михала Мразика.
Овертайм не выявил сильнейшего.
В серии буллитов победу сборной России принёс бросок Семёна Кизимова.
По итогом четырёх матчей россияне одержали три победы и с восемью очками заняли второе место в группе B. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США.
Ранее стал известен состав сборной России на четвёртый этап Еврохоккейтура — Шведские игры.