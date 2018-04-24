Сборная России обыграла Словакию по буллитам и пробилась в плей-офф юниорского ЧМ

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Словакии в четвёртом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров в Челябинске.

Встреча завершилась со счётом 6:5.

В основное время за сборную России дубль оформил Кирилл Марченко, ещё по одному голу в активе Даниила Мисюля, Александра Романов и Руслана Исхакова.

Словенцы ответили шайбами Максима Чайковича, Марцела Длугоша, Мартина Бучко, Даниэля Ткача и Михала Мразика.

Овертайм не выявил сильнейшего.

В серии буллитов победу сборной России принёс бросок Семёна Кизимова.

По итогом четырёх матчей россияне одержали три победы и с восемью очками заняли второе место в группе B. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США.

Ранее стал известен состав сборной России на четвёртый этап Еврохоккейтура — Шведские игры.