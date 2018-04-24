Стал известен состав сборной России на четвёртый этап Еврохоккейтура — Шведские игры

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой на четвёртый этап Еврохоккейтура — Шведские игры.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в заявку включены:

— голкиперы: Василий Кошечкин («Металлург»), Игорь Шестёркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо»);

— защитники: Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба — ЦСКА);

— нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачёв (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все — ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Алексей Кручинин («Трактор»), Алексей Бывальцев («Амур»), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида Пантерз»), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис Блюз»), Илья Михеев, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»).

В рамках Шведских игр сборная России сыграет с командами Финляндии (26 апреля), Швеции (28 апреля) и Чехии (29 апреля).

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин и Сергей Бобровский вызваны в сборную России по хоккею.