Панарин и Бобровский вызваны в сборную России по хоккею

Тренерский штаб национальной команды России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. 24 апреля «Коламбус» завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв «Вашингтон Кэпиталз» в серии со счётом 2:4. Чемпионат мира пройдёт в Дании с 4 по 20 мая. Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.