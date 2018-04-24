Панарин и Бобровский вызваны в сборную России по хоккею

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Тренерский штаб национальной команды России вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

24 апреля «Коламбус» завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв «Вашингтон Кэпиталз» в серии со счётом 2:4.

Чемпионат мира пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

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