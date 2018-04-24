Норвежский лыжник Клебо дебютировал в футболе

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сыграл за команду «Астор-2», которая выступает в шестом дивизионе чемпионата Норвегии по футболу.

В дебютной встрече Клебо его команда разгромила «Тронхейм ИФК» со счётом 5:1.

«Не знаю, остался ли доволен Арильд Монсен (тренер мужской спринтерской сборной Норвегии по лыжным гонкам. — RT) моей игрой. Сейчас у меня болят колени и ноги. Наверное, Монсен недоволен этим фактом», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжник отметил, что, играя в футбол, не боится получить травму и не пытается беречь себя.

Ранее сообщалось, что лыжнику Клебо подарили оленя, названного в его честь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Зимние виды Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных