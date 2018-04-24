Норвежский лыжник Клебо дебютировал в футболе

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сыграл за команду «Астор-2», которая выступает в шестом дивизионе чемпионата Норвегии по футболу.

В дебютной встрече Клебо его команда разгромила «Тронхейм ИФК» со счётом 5:1.

«Не знаю, остался ли доволен Арильд Монсен (тренер мужской спринтерской сборной Норвегии по лыжным гонкам. — RT) моей игрой. Сейчас у меня болят колени и ноги. Наверное, Монсен недоволен этим фактом», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжник отметил, что, играя в футбол, не боится получить травму и не пытается беречь себя.

Ранее сообщалось, что лыжнику Клебо подарили оленя, названного в его честь.