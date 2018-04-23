В московском метро может появиться поезд, посвящённый ЦСКА

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Заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина сообщила, что в московском метро может появиться брендированный поезд, посвящённый ЦСКА.

«Я сейчас занимаюсь лично одним проектом. Ведём переговоры, чтобы по одной из линий московского метрополитена ходил поезд, посвящённый нашему ЦСКА. Он будет ездить как минимум в течение полугода», — приводит слова Хоркиной РИА Новости.

29 апреля исполняется 95 лет со дня основания Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Витиньо опубликовал фото после столкновения с Андреасом Гранквистом в матче с «Краснодаром».

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