«Рома» в большинстве не смогла обыграть «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

Короткая ссылка
В римском дерби в рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» сыграла вничью с «Лацио» — 0:0.

Встречу футболисты «Лацио» заканчивали в меньшинстве — на 80-й минуте за второе предупреждение с поля был удалён защитник Стефан Раду.

Набрав по 61 очку, «Лацио» и «Рома» занимают третье и четвёртое места в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Лацио» вылетел из футбольной Лиги Европы, проиграв австрийскому «Зальцбургу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных