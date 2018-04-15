«Рома» в большинстве не смогла обыграть «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу

В римском дерби в рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» сыграла вничью с «Лацио» — 0:0.

Встречу футболисты «Лацио» заканчивали в меньшинстве — на 80-й минуте за второе предупреждение с поля был удалён защитник Стефан Раду.

Набрав по 61 очку, «Лацио» и «Рома» занимают третье и четвёртое места в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Лацио» вылетел из футбольной Лиги Европы, проиграв австрийскому «Зальцбургу».