Глава WADA заявил, что у организации не складывается сотрудничество с СК России
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что у организации не складывается сотрудничество со Следственным комитетом России по вопросу расследования дела о манипуляциях в московской лаборатории.
Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что со стороны СК России не было ответа на письмо WADA.
Организация настаивает на получении доступа к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны в связи со следственными действиями.
Ранее в Международном олимпийском комитете назвали приехавших на ОИ-2018 спортсменов из России чистыми.
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