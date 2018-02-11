Глава WADA заявил, что у организации не складывается сотрудничество с СК России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что у организации не складывается сотрудничество со Следственным комитетом России по вопросу расследования дела о манипуляциях в московской лаборатории.

Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что со стороны СК России не было ответа на письмо WADA.

Организация настаивает на получении доступа к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны в связи со следственными действиями.

Ранее в Международном олимпийском комитете назвали приехавших на ОИ-2018 спортсменов из России чистыми.