В МОК назвали приехавших на ОИ-2018 спортсменов из России «чистыми»

Директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт заявил, что российские спортсмены, которые принимают участие в Играх 2018 года в Пхёнчхане, являются «чистыми».

Он отметил, что олимпийским атлетам из России уделялось огромное внимание и до Олимпиады, и во время неё.

«Но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска», — цитирует слова Баджетта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что россияне стали третьими в коротком танце командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2018.