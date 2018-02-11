В МОК назвали приехавших на ОИ-2018 спортсменов из России «чистыми»
Директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт заявил, что российские спортсмены, которые принимают участие в Играх 2018 года в Пхёнчхане, являются «чистыми».
Он отметил, что олимпийским атлетам из России уделялось огромное внимание и до Олимпиады, и во время неё.
«Но бдительность терять нельзя, как показывает история. Это группа высокого риска», — цитирует слова Баджетта РИА Новости.
Ранее сообщалось, что россияне стали третьими в коротком танце командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2018.
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