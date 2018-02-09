Глава МОК высоко оценил подготовку Китая к проведению ОИ-2022

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высоко оценил подготовку Китая к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает Xinhua, Бах провёл встречу со специальным посланником председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэном, в ходе которой выразил уверенность, что «Китай проведёт экологичные, чистые и высокотехнологичные зимние Олимпийские игры». Зимняя Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Ранее сообщалось, что в южнокорейском Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр.