Глава МОК высоко оценил подготовку Китая к проведению ОИ-2022

Короткая ссылка
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высоко оценил подготовку Китая к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает Xinhua, Бах провёл встречу со специальным посланником председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэном, в ходе которой выразил уверенность, что «Китай проведёт экологичные, чистые и высокотехнологичные зимние Олимпийские игры».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в южнокорейском Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru