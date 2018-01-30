Болельщики «Краснодара» назвали лучшего левого защитника команды в истории
Болельщики «Краснодара» проголосовали за лучшего левого защитника команды за всё время её существования.
Как сообщает официальный сайт клуба, победителем стал Сергей Петров, выступающий за «Краснодар» с 2013 года.
Россиянин получил в опросе 50% голосов.
«Краснодар» был основан в 2008 году, в настоящий момент болельщики выбирают сборную десятилетия клуба.
Ранее был назван лучший правый защитник «Краснодара».
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