Болельщики «Краснодара» назвали лучшего правого защитника команды за всё время её существования

Болельщики «Краснодара» проголосовали за лучшего правого защитника в истории команды, которая была образована в 2008 году.

Как сообщает официальный сайт клуба, в опросе победил Виталий Калешин, выступавший за чёрно-зелёных с 2013 по 2017 год.

Спортсмен с большим отрывом опередил всех конкурентов, набрав 69% голосов.

Ранее сообщалось, что Глушаков поздравил с днём рождения Шунина и Шишкина.