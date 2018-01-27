Болельщики «Краснодара» назвали лучшего правого защитника команды за всё время её существования

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Болельщики «Краснодара» проголосовали за лучшего правого защитника в истории команды, которая была образована в 2008 году.

Как сообщает официальный сайт клуба, в опросе победил Виталий Калешин, выступавший за чёрно-зелёных с 2013 по 2017 год.

Спортсмен с большим отрывом опередил всех конкурентов, набрав 69% голосов.

Ранее сообщалось, что Глушаков поздравил с днём рождения Шунина и Шишкина.

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