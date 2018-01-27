Глушаков поздравил с днём рождения Шунина и Шишкина

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поздравил с днём рождения защитника «Краснодара» Романа Шишкина и вратаря «Динамо» Антона Шунина.

Все трое футболистов родились в один день — 27 января 1987 года.

На своей странице в Instagram Глушаков, кроме здоровья и долгих лет жизни, пожелал коллегам продолжать устраивать феерию на футбольном поле. Капитан «Спартака» отметил, что себе желает того же.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Милана» и «Тоттенхэма» может перейти в «Спартак».