Глушаков поздравил с днём рождения Шунина и Шишкина
Все трое футболистов родились в один день — 27 января 1987 года.
На своей странице в Instagram Глушаков, кроме здоровья и долгих лет жизни, пожелал коллегам продолжать устраивать феерию на футбольном поле. Капитан «Спартака» отметил, что себе желает того же.
🎁🎉 Нам 3⃣1⃣!🎉🎁 Поздравляю моих юных друзей 😉 @shish49 @shunin_anton С Днём Рождения! Просто хочу вам пожелать здоровья и долгих лет, а также продолжать феерить на футбольных полях! Все остальное зависит от вас! Точнее, нас, так как себе желаю того же! 🤷♂️🎉🎁#деньрождения #моих #друзей #мой #сднемрождения #друзья #happybirthday #здоровья #счастья #любви #настоящих #друзей #улыбок #глушаков #шишки #шунин #футбол #рфпл #спартак #москва #россия #воронеж #ростов #миллерово #детство #друзьядетства
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Милана» и «Тоттенхэма» может перейти в «Спартак».