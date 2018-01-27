Бывший футболист «Милана» и «Тоттенхэма» может перейти в «Спартак»

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Полузащитник португальской «Бенфики» Адель Таарабт, который выступает на правах аренды за итальянский «Дженоа», может перейти в «Спартак».

Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что красно-белые рассматривают 28-летнего марокканца в качестве альтернативы футболисту «Андерлехта» Софьяну Ханни.

Таарабта рекомендует Марко Трабукки — советник клуба по итальянскому рынку, который способствовал переходу в «Спартак» защитника «Наполи» Николы Максимовича.

Ранее Каррера заявил, что у Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить его и «Спартак».

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