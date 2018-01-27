Бывший футболист «Милана» и «Тоттенхэма» может перейти в «Спартак»
Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Отмечается, что красно-белые рассматривают 28-летнего марокканца в качестве альтернативы футболисту «Андерлехта» Софьяну Ханни.
Таарабта рекомендует Марко Трабукки — советник клуба по итальянскому рынку, который способствовал переходу в «Спартак» защитника «Наполи» Николы Максимовича.
Ранее Каррера заявил, что у Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить его и «Спартак».