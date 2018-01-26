Каррера заявил, что у Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить его и «Спартак»
«Он прибудет в расположение команды завтра, мы ещё не общались. Предпочитаю знакомиться лично и хочу посмотреть ему в глаза. Если защитник хороший, ему неважно, по какой схеме играть: с тремя футболистами сзади или четырьмя. Максимович хорошо играл в «Торино», он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. Посмотрим, как он проявит себя. У него есть 10 матчей, чтобы убедить меня и клуб», — приводит слова Карреры Spazio Napoli.
Ранее сообщалось, что Максимович перешёл в «Спартак» на правах аренды.