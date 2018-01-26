Футболист «Наполи» Максимович перешёл в «Спартак»

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Московский «Спартак» объявил о переходе на правах аренды сербского защитника Николы Максимовича из итальянского «Наполи».

Арендное соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2018 года, сообщает официальный сайт «Спартака».

Максимович выступал за сербские «Слободу» и «Црвену Звезду», за итальянские «Торино» и «Наполи». В нынешнем сезоне сербский защитник провёл за «Наполи» четыре игры.

На счету Максимовича 20 матчей за национальную команду Сербии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен взять Максимовича в аренду с правом выкупа.

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