Футболист «Наполи» Максимович перешёл в «Спартак»
Московский «Спартак» объявил о переходе на правах аренды сербского защитника Николы Максимовича из итальянского «Наполи».
Арендное соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2018 года, сообщает официальный сайт «Спартака».
Максимович выступал за сербские «Слободу» и «Црвену Звезду», за итальянские «Торино» и «Наполи». В нынешнем сезоне сербский защитник провёл за «Наполи» четыре игры.
На счету Максимовича 20 матчей за национальную команду Сербии.
Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен взять Максимовича в аренду с правом выкупа.
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