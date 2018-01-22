СМИ: «Спартак» намерен взять Максимовича в аренду с правом выкупа

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Московский «Спартак» продолжает переговоры с итальянским клубом «Наполи» о трансфере защитника Николы Максимовича.

Красно-белые намерены арендовать Максимовича с правом выкупа, сообщает Tutto Mercato WEB.

Однако «Наполи» готов отдать футболиста в аренду, но без права выкупа. Неаполитанцы полагают, что футболист сборной Сербии Максимович возрастёт в цене после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Сербы на ЧМ-2018 встретятся в группе Е с командами Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провёл беседу с Максимовичем.

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