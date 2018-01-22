СМИ: «Спартак» намерен взять Максимовича в аренду с правом выкупа
Красно-белые намерены арендовать Максимовича с правом выкупа, сообщает Tutto Mercato WEB.
Однако «Наполи» готов отдать футболиста в аренду, но без права выкупа. Неаполитанцы полагают, что футболист сборной Сербии Максимович возрастёт в цене после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Сербы на ЧМ-2018 встретятся в группе Е с командами Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провёл беседу с Максимовичем.