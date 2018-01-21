СМИ: Каррера пообщался с футболистом «Наполи» Максимовичем

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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провёл беседу с защитником «Наполи» Николой Максимовичем.

В ближайшие дни может совершиться трансфер серба в российскую команду, сообщает Il Mattino.

Максимович изъявил желание перейти в «Спартак», но клубы ещё не пришли к соглашению об условиях перехода.

В нынешнем сезоне он сыграл в двух матчах итальянской Серии А, проведя на поле 95 минут.

Ранее «Спартак» сделал выбор между футболистами Лукасом Вериссимо и Максимовичем.

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