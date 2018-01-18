СМИ: «Спартак» сделал выбор между футболистами Вериссимо и Максимовичем
Московский «Спартак» принял решение отказаться от приобретения защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство российского клуба не согласилась с той суммой, которую требовал «Сантос» за футболиста. В ходе переговоров она дошла до €10 млн.
С большой долей вероятности «Спартак» арендует игрока «Наполи» Николу Максимовича. В сделку будет включено право первоочерёдного выкупа футболиста после окончания срока аренды.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит €15 млн за футболиста «Наполи».
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