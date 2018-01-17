«Спартак» предложит €15 млн за футболиста «Наполи»

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении футболиста «Наполи» Николы Максимовича.

Как сообщает Gazzamercato, руководство российского клуба готово предложить за защитника €15 млн.

Максимович является игроком «Наполи» с 2016 года, с 2012-го привлекается к играм за сборную Сербии. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча за итальянскую команду.

Ранее стало известно, что «Спартак» стал четвёртой по приросту посещаемости футбольной командой в Европе.