«Спартак» предложит €15 млн за футболиста «Наполи»

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Московский «Спартак» заинтересован в приобретении футболиста «Наполи» Николы Максимовича.

Как сообщает Gazzamercato, руководство российского клуба готово предложить за защитника €15 млн.

Максимович является игроком «Наполи» с 2016 года, с 2012-го привлекается к играм за сборную Сербии. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча за итальянскую команду.

Ранее стало известно, что «Спартак» стал четвёртой по приросту посещаемости футбольной командой в Европе.

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