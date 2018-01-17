«Спартак» стал четвёртой по приросту посещаемости футбольной командой в Европе

Короткая ссылка
Московский «Спартак» оказался четвёртой футбольной командой в Европе по приросту посещаемости домашних матчей в сезоне-2016/2017. Число зрителей увеличилось на 7581 человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Другой российский клуб — «Краснодар» — стал пятым по этому показателю (6442 зрителя).

Первое место занял переехавший на новый стадион английский «Вест Хэм» (более 22 тыс. болельщиков), второе — шотландский «Селтик» (9876), третье — ещё один представитель АПЛ «Ливерпуль» (9106).

Ранее сообщалось, что Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) занимает шестое место в Европе по уровню зарплат футболистов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119