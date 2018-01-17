РФПЛ занимает шестое место в Европе по уровню зарплат футболистов

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) находится на шестом месте в Европе по уровню заработных плат игроков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Средняя заработная ведомость российского клуба составляет €31,3 млн.

На первом месте в списке находится Английская премьер-лига (АПЛ), на втором — Бундеслига (€75,3 млн) на третьем — испанская Примера (€73,5 млн).

Также в пятёрку попали итальянская Серия А (€68,2 млн) и чемпионат Франции (€51 млн).

Отмечается, что с 2016 года произошло снижение на три процента общего уровня зарплат в РФПЛ.

Ранее глава РФПЛ заявил, что клубы выступили за восемь легионеров в заявке на сезон-2020/21.