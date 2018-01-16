Глава РФПЛ: клубы выступили за восемь легионеров в заявке на сезон-2020/21

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что клубы, выступающие в чемпионате, высказались за восемь иностранцев в заявке при изменении лимита на легионеров на сезон-2020/21.

«По поручению исполкома рассмотрели вопрос количества и качества легионеров начиная с сезона-2020/21. Нет ничего удивительного, что клубы отстаивали большее число иностранцев. Было принято единогласное решение предложить оставить восемь человек. Но окончательное решение предстоит принимать Российскому футбольному союзу (РФС)», — приводит слова Прядкина «Чемпионат».

Он отметил, что уже планировалось со следующего сезона ввести правило о необходимости иметь в заявке минимум четырёх россиян.

«Доморощенным игроком будет считаться футболист от 15 лет до 21 года. В сезонах 2018/19 и 2019/20 будет два доморощенных игрока в заявке. А вот в 2020/21 их будет четыре. Постепенный переход сделали, чтобы он не получился резким. Клубам ведь нужно строить трансферную политику, благоустраивать своих игроков», — пояснил глава РФПЛ.

Ранее сообщалось, что РФС оставил без изменений лимит на легионеров в РФПЛ.