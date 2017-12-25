РФС оставил без изменений лимит на легионеров в РФПЛ

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин сообщил, что на заседании исполкома был утверждён новый лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Два года останется точно по схеме «6 + 5», а затем выдвинули предложение по семи иностранцам в заявке и на поле. Такое предложение взяли за основу, но пока точно не решили», — заявил Анохин.

Ранее сообщалось, что Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС.