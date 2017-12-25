Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС

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Вице-премьер Виталий Мутко на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) объявил о приостановлении деятельности на посту президента организации.

Исполняющим обязанности главы организации стал генеральный директор РФС Александр Алаев.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы заплатят $32 млн за показ матчей ЧМ-2018 по футболу.

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