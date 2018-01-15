РУСАДА закрыло дело в отношении легкоатлетки Юсмановой

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закрыло дело о возможном нарушении антидопинговых правил легкоатлеткой Ириной Юсмановой.

Как сообщает пресс-служба юридической компании, представляющей интересы спортсменки, было доказано, что колебания показателей в её паспорте крови носили естественный характер.

Дело в отношении Юсмановой было открыто на основании показателей её гематологического профиля за 2012 и 2014 годы.

Юсманова является серебряным призёром Универсиады-2013 в спортивной ходьбе на 20 км. После смены спортивной специализации начала выступать в марафонских и полумарафонских забегах.

Ранее сообщалось, что в Совфеде планируют разработать санкции против некоторых членов WADA.

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