РУСАДА закрыло дело в отношении легкоатлетки Юсмановой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закрыло дело о возможном нарушении антидопинговых правил легкоатлеткой Ириной Юсмановой.

Как сообщает пресс-служба юридической компании, представляющей интересы спортсменки, было доказано, что колебания показателей в её паспорте крови носили естественный характер.

Дело в отношении Юсмановой было открыто на основании показателей её гематологического профиля за 2012 и 2014 годы.

Юсманова является серебряным призёром Универсиады-2013 в спортивной ходьбе на 20 км. После смены спортивной специализации начала выступать в марафонских и полумарафонских забегах.

Ранее сообщалось, что в Совфеде планируют разработать санкции против некоторых членов WADA.