В Совфеде планируют разработать санкции против некоторых членов WADA
«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной... Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры», — сказал Климов.
По его словам, данное решение было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов.
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
При этом в МОК уточнили, что отдельные спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.