В Совфеде планируют разработать санкции против некоторых членов WADA

В Совфеде планируют проработать вопрос о введении санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA), причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом газете «Известия» заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

«Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной... Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры», — сказал Климов.

По его словам, данное решение было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

При этом в МОК уточнили, что отдельные спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.