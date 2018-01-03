ЦСКА победил в овертайме «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА дома победил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу армейцев.

В составе победителей отличились Сергей Шумаков (7-я минута) и Валерий Ничушкин (63-я минута).

Единственную шайбу в составе финской команды забросил Петер Регин (45-я минута).

ЦСКА, одержав четвёртую победу подряд, набрал 106 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» идёт на третьей строчке, имея в активе 88 очков.

В параллельном матче «Югра» одержала победу над «Барысом» со счётом 3:2.

Ранее «Автомобилист» и «Локомотив» забросили по пять шайб друг другу в основное время матча КХЛ.