«Автомобилист» и «Локомотив» забросили по пять шайб друг другу в основное время матча КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу «Локомотива».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Апальков (11-я минута), Стаффан Кронвалль (25-я минута), Илья Любушкин (31-я минута), Андрей Локтионов (41-я минута) и Егор Коршков (60-я минута). Автором победного буллита стал Локтионов.

У «Автомобилиста» голы на свой счёт записали Анатолий Голышев (12-я минута), Алексей Василевский (21-я минута), Никита Трямкин (39-я минута), Евгений Чесалин (48-я минута) и Илья Крикунов (57-я минута).

В других матчах дня магнитогорский «Металлург» на домашнем льду потерпел поражение от минского «Динамо» со счётом 1:2, омский «Авангард» в гостях разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар» — 4:0, челябинский «Трактор» уступил московскому «Динамо» по буллитам — 2:3.

Ранее «Югра» лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ.