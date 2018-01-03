«Югра» лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ

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После победы новосибирской «Сибири» над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата ханты-мансийская «Югра» лишилась шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сибирь» в гостях обыграла хабаровский «Амур» по буллитам со счётом 3:2.

В составе «Сибири» отличились Йоонас Энлунд (11-я минута), Рок Тичар (55-я минута). Решающий буллит на счету Вячеслава Основина.

За «Амур» дубль оформил Томаш Зогорна (6-я и 55-я минуты).

Таким образом, «Югра» потеряла даже теоретические шансы занять восьмое место, гарантирующее участие в плей-офф КХЛ.

Ранее уфимский «Салават Юлаев» в гостях переиграл «Югру» в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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