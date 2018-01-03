«Югра» лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ

После победы новосибирской «Сибири» над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата ханты-мансийская «Югра» лишилась шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).