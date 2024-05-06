Карпин: Песьякову предложили контракт, а что дальше будет — без понятия

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ситуации вокруг вратаря Сергея Песьякова.

«Контракт, я знаю, ему предложили. А что дальше будет — без понятия», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

По информации «РБ Спорт», скорее всего, вратарь на правах свободного агента присоединится к «Крыльям Советов».

В нынешнем сезоне 35-летний Песьяков провёл 26 матчей за «Ростов», пропустил 34 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России.