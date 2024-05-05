Личка — о матче с «Сочи»: потерял, думаю, три года и килограммов пять

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Сочи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Понятно, что сейчас после игры разговариваешь спокойно и хорошо, потому что победили. Потерял, думаю, три года и килограммов пять.

Соперник сегодня был не «Сочи», а мы сами себе. Большую часть матча мы хорошо справлялись с давлением, и, наконец, получилось забить победный гол», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Динамо».

«Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 20 очков и последняя, 16-я позиция.

Ранее Морено заявил, что игроки «Сочи» допустили непозволительные ошибки в матче с «Динамо».