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Личка — о матче с «Сочи»: потерял, думаю, три года и килограммов пять

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Сочи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Личка — о матче с «Сочи»: потерял, думаю, три года и килограммов пять
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Понятно, что сейчас после игры разговариваешь спокойно и хорошо, потому что победили. Потерял, думаю, три года и килограммов пять.

Соперник сегодня был не «Сочи», а мы сами себе. Большую часть матча мы хорошо справлялись с давлением, и, наконец, получилось забить победный гол», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Динамо».

«Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 20 очков и последняя, 16-я позиция.

Ранее Морено заявил, что игроки «Сочи» допустили непозволительные ошибки в матче с «Динамо».

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