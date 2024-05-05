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Морено заявил, что игроки «Сочи» допустили непозволительные ошибки в матче с «Динамо»

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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Морено заявил, что игроки «Сочи» допустили непозволительные ошибки в матче с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Мы два раза возвращались в игру, но в то же время совершили ошибки в обороне, которые непозволительно допускать. Мы позволили им забить три гола, но это футбол», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Динамо».

«Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» 20 очков и последняя, 16-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выиграло четыре матча подряд в РПЛ впервые с 2021 года.

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