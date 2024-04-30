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Агент Ивановича из «Войводины»: «Зенит» для нас как «Реал», но у меня нет предложения по игроку

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Агент Небойша Еленкович высказался об информации о возможном переходе нападающего «Войводины» Михайло Ивановича в «Зенит».

«У меня нет предложения по игроку от «Зенита». Иванович — молодой футболист, а «Зенит» для нас как «Реал». На данный момент «Войводина» не давала мне никакой информации про предложение от «Зенита», — приводит слова Еленковича Sport24.

Сообщалось, что российский клуб предложил €4 млн за Ивановича, однако руководство «Войводины» отклонило данное предложение. 

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 32 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с «Войводиной» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и Семак договорились о продлении контракта до 2030 года.

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