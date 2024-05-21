Ганчев: ВСУ подтянули к Волчанску резервы с южного направления

Украинские войска подтянули к Волчанску резервы с южного направления, со стороны Краматорска (ДНР), сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Есть информация, что резервы они подтягивали и с южного направления, то есть со стороны Краматорска, двигались колонной. По нашей информации, очень много техники, конечно же, западной, а также живой силы», — сказал Ганчев, слова которого приводит ТАСС.

По информации собеседника, ВС России контролируют около 40% территории Волчанска.

19 мая «Военная хроника» сообщила, что появляются первые свидетельства прибытия подкреплений ВСУ в Волчанск.