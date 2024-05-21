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Песков: ВСУ ведут бесчеловечные обстрелы гражданских объектов

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Россия по-прежнему видит «совершенно бесчеловечные обстрелы» гражданских объектов со стороны украинских военных, спецоперация на Украине продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: ВСУ ведут бесчеловечные обстрелы гражданских объектов
  • РИА Новости

«Мы продолжаем специальную военную операцию. Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры», — сказал представитель Кремля журналистам.

17 мая президент Владимир Путин связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны, вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливает приграничные регионы.

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