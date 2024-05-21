Мирный житель скончался в результате удара ВСУ по Васильевке

Мирный житель Васильевки скончался в результате удара ВСУ, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«ВСУ нанесли повторный удар по Васильевке сегодня ночью, от осколочного ранения погиб житель Васильевки — мужчина 1957 года рождения... Пострадавшим в результате вчерашнего обстрела оказывается медицинская помощь», — сообщил он.

Балицкий уточнил, что шесть человек проходят лечение в стационаре, ещё два — амбулаторно.

Ранее губернатор Запорожской области заявил о массированном обстреле города Васильевка со стороны украинской армии.

Также сообщалось, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Ржевки в Белгородской области.