Балицкий: ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном обстреле города Васильевка со стороны украинской армии.

«Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома», — рассказал губернатор.

По его словам, повреждена электроподстанция. Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное и Терноватое остаются без электроснабжения.

Балицкий отметил, что есть пострадавшие, на месте работают спасатели и врачи.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Ржевки в Белгородской области.