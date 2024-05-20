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Балицкий: ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном обстреле города Васильевка со стороны украинской армии.
Балицкий: ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки
  • AP

«Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома», — рассказал губернатор. 

По его словам, повреждена электроподстанция. Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное и Терноватое остаются без электроснабжения.

Балицкий отметил, что есть пострадавшие, на месте работают спасатели и врачи. 

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Ржевки в Белгородской области. 

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