Балицкий: ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки
- AP
«Три попадания зафиксированы в районе многоквартирного дома», — рассказал губернатор.
По его словам, повреждена электроподстанция. Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное и Терноватое остаются без электроснабжения.
Балицкий отметил, что есть пострадавшие, на месте работают спасатели и врачи.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Ржевки в Белгородской области.